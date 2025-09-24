  • Спортс
  • Янник Синнер: «Мы много анализировали финал US Open. Теперь работаем над новыми элементами и улучшаем множество мелких деталей в моей игре»
2

Янник Синнер: «Мы много анализировали финал US Open. Теперь работаем над новыми элементами и улучшаем множество мелких деталей в моей игре»

Янник Синнер рассказал, что работает над изменениями в игре.

В финале US Open итальянец уступил Карлосу Алькарасу со счетом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.

«Этот год был непростым. Все началось с успешного выступления в Австралии, а потом – что произошло, то произошло. Надо признать, я не играл много турниров. Это всего лишь восьмой в году.

В то же время мы много анализировали финал US Open. Теперь работаем над новыми элементами и улучшаем множество мелких деталей в моей игре. Сейчас количество ошибок немного выше, чем хотелось бы, но я надеюсь, что со временем обновления принесут положительные результаты. Все зависит от времени. Посмотрим, сколько потребуется. Я не знаю, насколько смогу реализовать это в матчах, потому что тренировка – одно, а игра на турнире – другое.

Я очень мотивирован. Приятно работать над чем-то новым и смотреть, к чему это приведет. Мы всегда стараемся двигаться дальше. Один шаг вперед всегда лучше, чем два назад. Посмотрим, чего сможем добиться», – сказал Синнер на пресс-конференции.

Китай следит за мозгом Синнера?

Синнер провалил финал US Open

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
