«Я не мог вспомнить, где нахожусь, и сказать, какой сегодня день недели». Атман об отказе в матче с Уго Карабелли

Теренс Атман рассказал, почему снялся с «Мастерса» в Шанхае.

В первом круге француз уступил Камило Уго Карабелли – 4:4, отказ.

«Сегодня, после первого розыгрыша, у меня задрожали обе руки. Я сказал себе: «Ладно, может, я более напряжен, чем обычно…». После второго гейма я сразу почувствовал, как все мое тело дрожит, а дыхание стало затрудненным. В какой-то момент я практически не мог дышать, и у меня сильно заболела голова. Мне казалось, что я просто не мог вдохнуть…

Я сразу позвал физиотерапевта, но не мог сказать ни слова. Я запаниковал. Я не мог вспомнить, где нахожусь, и не мог сказать, какой сегодня день недели. Мое тело послало сигнал – немедленно остановиться. Я до сих пор не понимаю, что сегодня произошло. Я почти ничего не помню.

Стресс из-за жары и физической нагрузки, с которым я столкнулся сегодня, мог быть опаснее, чем потеря сознания на час или просто учащенное сердцебиение.

Пора взять немного отдыха перед последними турнирами сезона», – написал Атман в соцсети.