  • Новак Джокович: «Я играю в теннис не только для того, чтобы выигрывать трофеи – есть и другие причины»
Новак Джокович: «Я играю в теннис не только для того, чтобы выигрывать трофеи – есть и другие причины»

Новак Джокович рассказал, что мотивирует его сейчас играть в теннис.

– После полуфинала US Open вы сказали, что вам очень сложно соперничать с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером. Как вы оцениваете свои шансы против них в трехсетовом формате?

– Логично, что разница в физике. Но все это связано и с ментальной частью, и с точки зрения игры. Если ты чувствуешь, что ты не выкладываешься на 100%  против этих парней, то ощущаешь себя как бы на шаг позади. И это влияет на игру, на розыгрыши – на разные аспекты.

После US Open я сказал это, потому что и правда почувствовал, что мне очень тяжело играть пятисетовики против этих парней на поздних стадиях. Мне кажется, что я там не настолько свежий в полуфиналах, как они. И это нормально. То есть это просто биологический факт, который в конечном счете я должен принять.

Я все еще работаю изо всех сил, насколько могу это делать в этих обстоятельствах, чтобы бросать им вызов – или самом себе в первую очередь. И смотреть, как я могу выступать на всех турнирах, в которых участвую. На турнирах покороче, где трехсетовый формат – в идеале до семи дней, но большинство «Мастерсов» сейчас играют почти две недели. Вот там я чувствую, что у меня больше шансов выиграть трофей или добиться хороших результатов.

Если не считать те матчи, которые я проиграл этим двум лучшим игрокам в мире, я думаю, что я показал очень хороший теннис на «Больших шлемах». Я вышел в полуфинал на каждом из них. Это говорит о моем уровне и о стабильности. Конечно, я этим доволен. Но в то же время есть часть меня, которая всегда хочет побеждать. На протяжении 20 лет карьеры мне повезло испытывать величайшие вещи в этом спорте.

Так что не очень приятно чувствовать поражение в важных матчах лучшим игрокам в мире на данный момент. Но, тем не менее, это не мешает мне продолжать. Я играю в теннис не только для того, чтобы добиваться результатов и выигрывать трофеи – есть и другие причины, по которым я продолжаю это делать.

Одна из них – это любовь и поддержка по всему миру и надежда внести свой вклад, участвуя в крупных соревнованиях, в развитие тенниса в целом как вида спорта. Это то, что дает мне мотивацию. А еще у меня мурашки по коже каждый раз, когда я выхожу на корт, а люди называют мое имя и болеют за меня, так что это прекрасное чувство, – заявил Джокович на пресс-конференции «Мастерса» в Шанхае.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
