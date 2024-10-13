Джокович о том, чем игра Синнера похожа на его: «Всем. Он напоминает меня каждым ударом»
Новак Джокович рассказал, какие части игры Янника Синнера напоминают ему о себе.
«Все, каждый его удар.
Он очень сильно прибавил в подаче. Думаю, она стала серьезным оружием. Он очень агрессивен на задней линии – как только играешь коротко, он перехватывает инициативу. Он очень стабильно играет и справа, и слева, редко ошибается. И старается давить быстрым ритмом.
Это то, я делал на протяжении всей карьеры. Многие годы я играю в быстрый теннис, давлю скоростью ударов, как бы душу соперника. Всегда хочется, чтобы соперники чувствовали давление от твоих мячей, скорости, от того, что ты на корте. И у него это есть. В этом году он настолько стабилен, что это очень, очень впечатляет».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Джоковича
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