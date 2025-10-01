Стефанос Циципас: «Удары Монфиса были настолько эффектными, что для меня было честью оказаться по ту сторону сетки и их принимать»

Стефанос Циципас отреагировал на решение Гаэля Монфиса закончить карьеру.

Сегодня 39-летний француз объявил , что завершит карьеру после «Мастерса» в Париже в 2026 году.

«Удары Монфиса были настолько эффектными, что для меня было честью оказаться по ту сторону сетки и их принимать», – твитнул Циципас .