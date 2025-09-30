Алькарас после титула в Токио: «Я наслаждался каждой секундой – за исключением пяти минут, когда я лежал на корте после травмы голеностопа»

Карлос Алькарас прокомментировал победу в Токио.

Испанец взял восьмой титул в сезоне, обыграв в финале Тэйлора Фрица (6:4, 6:4).

Напомним, в первом круге по ходу матча он получил травму голеностопа.

«Сейчас я провожу лучший сезон в карьере. У меня восемь титулов и десять финалов. Это показывает, насколько упорно я работал, просто чтобы это испытать и чтобы этого достичь. Я не так хорошо начал этот сезон, я сталкивался с трудностями в эмоциональном плане. Так что я очень горжусь тем, что я вернулся.

В Токио я наслаждался каждой секундой – за исключением пяти минут, когда я лежал на корте после травмы голеностопа (улыбается). Я очень рад уровню, на котором я играл и всему остальному. Я не слишком хорошо начал неделю, получил травму, но я очень доволен тем, что смог после этого оправиться».