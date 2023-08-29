Зигемунд о поведении болельщиков в матче с Гауфф: «Они не уважали меня как теннисистку. Если я вернусь сюда, то только потому, что это «Большой шлем»

Лаура Зигемунд пожаловалась на поведение болельщиков по ходу матча первого круга US Open против Коко Гауфф (6:3, 2:6, 4:6).

В решающем сете немка дважды получала предупреждение за затяжку времени, а Гауфф просила судью строже ее наказать.

«Я очень, очень разочарована тем, как люди со мной обошлись. Я боец и никогда не делала ничего против зрителей. Я сохраняла спокойствие. Я даже не сделала ни одного жеста в адрес зрителей. А они меня не уважали.

Они не уважали мою игру. Они не уважали меня как теннисистку. Не уважали теннис, хороший теннис. Должна сказать, что это очень больно.

Нет сомнений в том, что я медленная. Да, это так. Я получаю предупреждения за затяжку времени. Конечно, я должна быть быстрее... Но в то же время я всегда так играю. Я очень медленная. Я делаю это сама по себе, а не против кого-то другого. Я не понимаю таких вещей, как аплодисменты после ошибки на первой подаче.

Меня это очень разочаровало. Думала, что прекрасно проведу время на корте Артура Эша. Надо сказать, этого не получилось – и только из-за публики.

Конечно, я расстроена из-за поражения, но еще и из-за того, как со мной обошлись. Только на этом корте я прочувствовала на себе подобное поведение, неуважение к неамериканскому игроку. Такое отношение к соперникам вредит теннису».

Также Зигемунд ответила, будет ли она возвращаться на турнир после этого инцидента.

«Я дважды здесь побеждала [в паре и миксте], оставляла всю себя на корте каждую минуту – и вот так со мной обращаются? В таком матче? Был полный стадион, я играла с Коко, которая недавно взяла два титула. И я выдала матч, ради которого играю в теннис. Но такое отношение... Если я и вернусь, то только потому, что это «Большой шлем». Но уж точно не для публики, не для того, чтобы устроить им шоу. Если они так себя ведут, они этого не заслуживают.

Ради чего я играю в теннис? Ради людей, ради работы и устремлений. Знаю, что есть болельщики, которые ценят борьбу до самого конца и хорошее спортивное поведение. Кажется, я впервые плачу на пресс-конференции.

Со мной плохо обращались. Ко мне отнеслись как к мошеннице, будто я пыталась хитростью выиграть матч. Ко мне отнеслись как к плохому человеку. Но мы знаем, что есть люди, которые бросают ракетки, кричат и делают плохие жесты по отношению к зрителям. Я ни разу не сделала ничего из этого за весь матч, несмотря на все напряжение. Ни разу. Я просто была медлительной. Есть правила, по которым я получила предупреждение, и это нормально.

Они просто хотят тебе помешать. Они так сильно желают победы твоей сопернице, что готовы сделать что угодно, лишь бы тебе помешать. Они хотят залезть к тебе в голову.

У них не получилось. Приятно ли мне было? Нет, хотя это не повлияло на мою игру. Но потом, когда ты успокаиваешься и обдумываешь произошедшее, становится просто грустно».

Бублик назвал «инвалидом» соперника – который его вынес. А ведь обещал меньше ругаться

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе