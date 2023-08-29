Зигемунд о поведении болельщиков в матче с Гауфф: «Они не уважали меня как теннисистку. Если я вернусь сюда, то только потому, что это «Большой шлем»

Теги US Open происшествия WTA Лаура Зигемунд Коко Гауфф Теннис

Лаура Зигемунд пожаловалась на поведение болельщиков по ходу матча первого круга US Open против Коко Гауфф (6:3, 2:6, 4:6).

В решающем сете немка дважды получала предупреждение за затяжку времени, а Гауфф просила судью строже ее наказать.

«Я очень, очень разочарована тем, как люди со мной обошлись. Я боец и никогда не делала ничего против зрителей. Я сохраняла спокойствие. Я даже не сделала ни одного жеста в адрес зрителей. А они меня не уважали.

Они не уважали мою игру. Они не уважали меня как теннисистку. Не уважали теннис, хороший теннис. Должна сказать, что это очень больно.

Нет сомнений в том, что я медленная. Да, это так. Я получаю предупреждения за затяжку времени. Конечно, я должна быть быстрее... Но в то же время я всегда так играю. Я очень медленная. Я делаю это сама по себе, а не против кого-то другого. Я не понимаю таких вещей, как аплодисменты после ошибки на первой подаче.

Меня это очень разочаровало. Думала, что прекрасно проведу время на корте Артура Эша. Надо сказать, этого не получилось – и только из-за публики.

Конечно, я расстроена из-за поражения, но еще и из-за того, как со мной обошлись. Только на этом корте я прочувствовала на себе подобное поведение, неуважение к неамериканскому игроку. Такое отношение к соперникам вредит теннису».

Также Зигемунд ответила, будет ли она возвращаться на турнир после этого инцидента.

«Я дважды здесь побеждала [в паре и миксте], оставляла всю себя на корте каждую минуту – и вот так со мной обращаются? В таком матче? Был полный стадион, я играла с Коко, которая недавно взяла два титула. И я выдала матч, ради которого играю в теннис. Но такое отношение... Если я и вернусь, то только потому, что это «Большой шлем». Но уж точно не для публики, не для того, чтобы устроить им шоу. Если они так себя ведут, они этого не заслуживают.

Ради чего я играю в теннис? Ради людей, ради работы и устремлений. Знаю, что есть болельщики, которые ценят борьбу до самого конца и хорошее спортивное поведение. Кажется, я впервые плачу на пресс-конференции.

Со мной плохо обращались. Ко мне отнеслись как к мошеннице, будто я пыталась хитростью выиграть матч. Ко мне отнеслись как к плохому человеку. Но мы знаем, что есть люди, которые бросают ракетки, кричат и делают плохие жесты по отношению к зрителям. Я ни разу не сделала ничего из этого за весь матч, несмотря на все напряжение. Ни разу. Я просто была медлительной. Есть правила, по которым я получила предупреждение, и это нормально.

Они просто хотят тебе помешать. Они так сильно желают победы твоей сопернице, что готовы сделать что угодно, лишь бы тебе помешать. Они хотят залезть к тебе в голову.

У них не получилось. Приятно ли мне было? Нет, хотя это не повлияло на мою игру. Но потом, когда ты успокаиваешься и обдумываешь произошедшее, становится просто грустно».

Бублик назвал «инвалидом» соперника – который его вынес. А ведь обещал меньше ругаться

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2 комментария

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ChefJhonnyMorgan
Какие то теннисисты ранимые пошли
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Кирилл Дубасов
Ответ ChefJhonnyMorgan
Какие то теннисисты ранимые пошли
бабы всегда ранимые были, особенно если вспомнить Осаку
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