  • Алькарас о финале против Фрица: «На Кубке Лэйвера он обыграл меня и Зверева, здесь отлично себя чувствует»
2

Алькарас о финале против Фрица: «На Кубке Лэйвера он обыграл меня и Зверева, здесь отлично себя чувствует»

Карлос Алькарас прокомментировал финал в Токио против Тэйлора Фрица.

Испанец ведет 3:1 в личных встречах, но он проиграл последний матч – на Кубке Лэйвера. 

«Я знаю, что он в последнее время здорово играет. На Кубке Лэйвера он обыграл меня и Зверева, здесь отлично себя чувствует. После поездки в Сан-Франциско все изменилось. 

Для меня это еще одно испытание, и я с нетерпением жду». 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
Kinoshita Group Japan Open
