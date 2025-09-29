Алькарас о финале против Фрица: «На Кубке Лэйвера он обыграл меня и Зверева, здесь отлично себя чувствует»

Карлос Алькарас прокомментировал финал в Токио против Тэйлора Фрица.

Испанец ведет 3:1 в личных встречах, но он проиграл последний матч – на Кубке Лэйвера.

«Я знаю, что он в последнее время здорово играет. На Кубке Лэйвера он обыграл меня и Зверева, здесь отлично себя чувствует. После поездки в Сан-Франциско все изменилось.

Для меня это еще одно испытание, и я с нетерпением жду».