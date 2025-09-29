Фриц о том, как вышел в финал в Токио: «Подаванил»

Тэйлор Фриц рассказал, как вышел в финал в Токио.

Он обыграл Дженсона Бруксби – 6:4, 6:3.

«Если честно, просто подаванил. Подавал я невероятно хорошо. Высокий процент первых мячей, очень точно по точкам. У меня было ощущение, что, если я не подавал три эйса за гейм, с задней линии он меня переигрывал.

Мне удавалось держаться на подаче, а потом пользовался тем, что на него довел счет. Подача мне очень помогла».