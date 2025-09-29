4

Алькарас сравнялся с Надалем по количеству финалов на уровне ATP подряд

Карлос Алькарас вышел в финал пятисотника в Токио.

Первая ракетка мира сравнялся с Рафаэлем Надалем по числу финалов на уровне ATP подряд – по девять у каждого.

Теперь список рекордсменов по количеству подряд финалов на уровне ATP выглядит так:

Также 22-летний испанец стал пятым игроком в XXI веке, которому удалось выйти как минимум в десять финалов за один сезон, после Федерера (в 7 сезонах), Джоковича (5), Надаля (5) и Энди Маррея (1).

Когда Алькарас побьет рекорд Джоковича по «Большим шлемам»

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
рекорды
logoНовак Джокович
logoРоджер Федерер
logoРафаэль Надаль
logoATP
logoЭнди Маррей
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Алькарас вышел в десятый финал в сезоне
140 минут назад
Пекин (ATP). Музетти играет с Тьеном, Медведев встретится со Зверевым, Синнер, де Минаур вышли в 1/2 финала
1059 минут назадLive
Токио (ATP). Алькарас играет с Руудом, Фриц вышел в финал
46сегодня, 08:59Live
Швентек о календаре: «Не думаю, что кто-то из топ-игроков может сыграть все обязательные турниры. Возможно, через несколько лет мне придется что-то пропускать»
1сегодня, 11:22
Пегула отыграла три матчбола у Радукану и одержала 45-ю победу в сезоне
2сегодня, 10:42
Пекин (WTA). Чжэн играет с Носковой, Андреева, Потапова, Швентек, Гауфф, Пегула, Наварро вышли в 4-й круг
96сегодня, 10:25Live
Синнер о том, что ведет у де Минаура 10:0 в личке: «Он точно внесет несколько изменений в свою игру, и я должен быть к этому готов»
3сегодня, 10:21
Потапова второй раз в сезоне вышла в четвертый круг тысячника
1сегодня, 09:52
Фриц вышел в третий финал в сезоне
2сегодня, 09:20
Андреева о выступлениях на ТБШ в этом году: «Все турниры в плане психологии были не очень ровные. На Australian Open в голове вообще творилось черт-те что»
3сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото