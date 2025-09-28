  • Спортс
Медведев о том, что у него якобы проблема с мотивацией: «Если бы была проблема, я бы не играл»

Даниил Медведев прокомментировал слова о том, что у него якобы нет мотивации.

В Пекине он вышел в четвертьфинал, обыграв Алехандро Давидовича-Фокина (6:3, 6:3).

– Эксперты говорят, что у вас есть проблемы с мотивацией. А вы сами как считаете?

– Да нет, если бы была проблема, я бы не играл. У меня в этом плане все легко (смеется).

Мотивация есть. Было так, что не мог найти решения в конкретной ситуации, с которой во взрослой карьере раньше не сталкивался. Как только пришел в тур, был 100-м – стал 50-м, был 50-м – стал 30-м, потом десятым и так далее. Длительных спадов не было. Минимальные, может быть, в конце 2022-го – начале 2023-го, но я тогда смог выиграть много турниров подряд и, соответственно, про это забыть.

А тут была ситуация, что играл хуже, проигрывал матчи, которые должен был выигрывать. Естественно, появляется много вопросов к себе, к людям вокруг, и ты не понимаешь, почему так. Поэтому стараюсь искать решения. Мотивация есть, иначе я бы просто не приехал в Китай. Стараюсь выигрывать, – сказал Медведев корреспондентке Спортса’’ Екатерине Филипповой.

Дальше россиянин встретится с победителем матча между Александром Зверевым и Корентеном Муте.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
