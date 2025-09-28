1

Алькарас вышел в полуфинал на 9-м турнире подряд

Первая ракетка мира Карлос Алькарас сыграет в полуфинале на 9-м турнире подряд.

Испанец победил во втором круге в Токио Брэндона Накашиму со счетом 6:2, 6:4. Он продлил серию побед до 16 матчей.

Алькарас сыграет в полуфинале на девятом турнире подряд – ранее такой результат показывали только Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Баланс испанца 8:0 – на всех восьми турнирах он дошел минимум до финала. Последний раз он уступил раньше полуфинала на «Мастерсе» в Майами в марте. Всего это 11-й полуфинал для испанца в 2025-м.

Испанец лидирует в туре по числу побед в сезоне – он выиграл 65-й матч. Столько же побед он одержал только в 2023-м.

За выход в финал в Токио Алькарас сыграет с Каспером Руудом, у которого ведет 4:1 в личке.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
