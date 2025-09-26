Кафельников о том, что Бублик критиковал турниры категории 250: «Мне интересно, как он чувствует себя после этих побед»

Евгений Кафельников ответил Александру Бублику на критику турниров категории 250.

В этом сезоне Бублик выиграл три ATP 250 и поднялся на 16-е место в рейтинге. В чемпионской гонке он занимает 12-ю строчку.

Ранее казахстанец говорил, что теннисисты не должны играть турниры этой категории.

– Если он сыграет должным образом на «Мастерсе» в Китае, может вполне претендовать на попадание на итоговый.

– А есть ли вообще шансы?

– А почему нет? Дрэйпер с травмой, он, по-моему, все. Де Минаур , Музетти … Я же говорю, что разница – выиграть только «Мастерс» и все. А почему нет? Почему он не может выиграть «Мастерс», побеждая на турнирах категории 250?

– Может быть, не стоит придавать значение и дословно верить словам Саши Бублика. Он говорил, что турниры категории 250 ему тоже неинтересны.

– Я это помню. Меня это просто так покоребило, когда он говорил: «Зачем вообще это нужно? Убрать. Это помойные турниры». Но вот благодаря этим турнирам Александр поднялся туда, где находится сейчас.

Мне самому интересно, как он чувствует себя после этих побед. Для самоудовлетворения – что они дают? Такая же помойка? Или все-таки это титулы, которыми он по окончании карьеры будет гордиться и говорить: «Я выиграл турнир в Китае. У меня восемь побед на турнирах ATP». Каких категорий? Да неважно. Все задокументировано: победитель восьми турниров, – сказал Кафельников в интервью First&Red.

