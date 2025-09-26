  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Кафельников о том, что Бублик критиковал турниры категории 250: «Мне интересно, как он чувствует себя после этих побед»
1

Кафельников о том, что Бублик критиковал турниры категории 250: «Мне интересно, как он чувствует себя после этих побед»

Евгений Кафельников ответил Александру Бублику на критику турниров категории 250.

В этом сезоне Бублик выиграл три ATP 250 и поднялся на 16-е место в рейтинге. В чемпионской гонке он занимает 12-ю строчку.

Ранее казахстанец говорил, что теннисисты не должны играть турниры этой категории.

– Если он сыграет должным образом на «Мастерсе» в Китае, может вполне претендовать на попадание на итоговый.

– А есть ли вообще шансы?

– А почему нет? Дрэйпер с травмой, он, по-моему, все. Де Минаур, Музетти… Я же говорю, что разница – выиграть только «Мастерс» и все. А почему нет? Почему он не может выиграть «Мастерс», побеждая на турнирах категории 250?

– Может быть, не стоит придавать значение и дословно верить словам Саши Бублика. Он говорил, что турниры категории 250 ему тоже неинтересны.

– Я это помню. Меня это просто так покоребило, когда он говорил: «Зачем вообще это нужно? Убрать. Это помойные турниры». Но вот благодаря этим турнирам Александр поднялся туда, где находится сейчас.

Мне самому интересно, как он чувствует себя после этих побед. Для самоудовлетворения – что они дают? Такая же помойка? Или все-таки это титулы, которыми он по окончании карьеры будет гордиться и говорить: «Я выиграл турнир в Китае. У меня восемь побед на турнирах ATP». Каких категорий? Да неважно. Все задокументировано: победитель восьми турниров, – сказал Кафельников в интервью First&Red.

Бублик делает то, что должен делать Медведев

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал First & Red
logoАлександр Бублик
logoATP
logoЕвгений Кафельников
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Сегодня день рождения Серены Уильямс
2 минуты назад
Пекин (ATP). Зверев играет с Сонего, Медведев, Синнер, Музетти вышли во 2-й круг, Рублев, Хачанов, Бублик выбыли
6736 минут назадLive
Пекин (WTA). В. Кудерметова, Рыбакина, Паолини, Анисимова вышли в 3-й круг, Александрова, Рахимова, П. Кудерметова выбыли
3237 минут назад
Медведев о готовности к экспериментам и риску в матчах: «Если обрету уверенность, то буду и к сетке ходить, и агрессивно играть»
5сегодня, 12:08
Медведев о том, почему взял в команду Юханссона и Гетцке: «Они сказали, что не будут полностью менять игру, а отметили детали, которые видели в проигранных матчах»
12сегодня, 11:44
Токио (ATP). Рууд обыграл Берреттини, Фриц, Корда вышли в 1/4 финала, Альтмайер выбыл
8сегодня, 11:04
Хуркач снялся с «Мастерса» в Шанхае
сегодня, 10:46
Алькарас пропустил тренировку из-за травмы голеностопа, полученной в первом круге в Токио (Marca)
4сегодня, 09:57
Бадоса выиграла первый матч с июня
сегодня, 09:31
Медведев после победы над Норри: «Могу играть гораздо лучше, но возвращение к прежнему уровню происходит постепенно»
4сегодня, 08:57
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото