Хачанов о том, что титул в Шанхае разыграли низкорейтинговые теннисисты: «Нельзя их обесценивать. Они на 100% это заслужили»

Карен Хачанов высказался о финалистах «Мастерсах» в Шанхае.

204-я ракетка мира Валентин Вашеро обыграл двоюродного брата Артура Риндеркнеша – 4:6, 6:3, 6:3.

«Считаю так. Для тенниса, для истории такая уникальная ситуация – это здорово, правда. Двоюродные братья играют в финале – ну кто бы мог подумать! Таких историй реально нет. С этой стороны – здорово. Да, со стороны спонсоров, людей, которые видели изначальную сетку «Мастерса» и ждали кого-то из топовых игроков в финале, может быть, немного странно.

Кто бы мог подумать, что может быть такой финал, но при этом нельзя обесценивать этих игроков. Если посмотреть, кого они обыграли, всех этих топов, никогда не знаешь, какой у тебя потенциал, где твой максимум. Этим теннис в какой-то степени и удивителен, и уникален. Такие результаты периодически случаются. Да, на «Мастерсах» такое случается не каждый день, но они заслужили это на 100%. В конце концов, победителей не судят», – сказал Хачанов в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!».