Синнер об участии в Кубке Дэвиса: «Я еще об этом не думал»
Вторая ракетка мира Янник Синнер не уверен, что он сыграет на Кубке Дэвиса.
Плей-офф пройдет в 18-23 ноября в Болонье. В четвертьфинале Италия сыграет с Австрией.
Синнера спросили, войдет ли он в команду в этом году.
«Я еще об этом не думал. Честно говоря, мне еще предстоит это решить».
Итальянец стал чемпионом Кубка Дэвиса в составе сборной в 2023-м и 2024-м.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @Ubitennis
