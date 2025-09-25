0

Синнер об участии в Кубке Дэвиса: «Я еще об этом не думал»

Вторая ракетка мира Янник Синнер не уверен, что он сыграет на Кубке Дэвиса.

Плей-офф пройдет в 18-23 ноября в Болонье. В четвертьфинале Италия сыграет с Австрией.

Синнера спросили, войдет ли он в команду в этом году.

«Я еще об этом не думал. Честно говоря, мне еще предстоит это решить».

Итальянец стал чемпионом Кубка Дэвиса в составе сборной в 2023-м и 2024-м.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @Ubitennis
