Алькарас получил травму по ходу матча с Баесом в Токио

Карлос Алькарас травмировался во время матча с Себастьяном Баесом.

Они играют в первом круге турнира в Токио. Испанец получил травму во время розыгрыша в первом сете и взял медицинский перерыв. Сейчас он ведет 1:0 по сетам.

Далее во время матча он обращался к команде: «Я чувствую [боль]. В некоторых ситуациях я ее не чувствую, но в других мне больно».

