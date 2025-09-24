Даниил Медведев: «На тренировках я смог найти хороший уровень, с которым могу выигрывать турниры. Теперь задача – показать это в матчах»

Даниил Медведев рассказал, что показывает хороший уровень на тренировках.

В конце августа чемпион US Open-2021 прекратил работу с Жилем Серварой , а в сентябре начал сотрудничество с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке.

На первом турнире с новой командой россиянин проиграл 196-й ракетке мира Ибину У в 1/4 финала.

«Скажем так, решение было непростым, но мы вместе с Жилем решили, что пришло время попробовать что-то новое и для меня, и для него. И я думаю, что в каком-то смысле для нас обоих это действительно что-то интересное, неизведанное.

С новой командой пока проходит отличная работа. Все это можно считать пробным периодом до конца сезона, а потом посмотрим, что произойдет. Главная цель – попытаться показывать отличную игру на соревнованиях, а не на тренировках. На тренировках я смог найти хороший уровень, с которым могу выигрывать турниры и показывать хорошие результаты, а теперь задача – показать это в матчах.

Я рад быть в Пекине. Играл здесь всего лишь два раза, но играл хорошо, так что посмотрим, как получится (в 2023 году Медведев дошел до финала, в 2024-м – до четвертьфинала – Спортс’’). Ожидания от Пекина всегда хорошие, посмотрим, как сложится в этом году. Мне в принципе нравится Китай, нравится здесь играть, поэтому у меня только хорошие эмоции. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Медведев в интервью BB Tennis.

Медведев расстался с тренером. За 8 лет они сделали Даниила великим

А Медведев все мучается: не подал на матч, проиграл №196 в мире