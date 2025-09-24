  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Дьяченко о том, что ее предлагал содержать олигарх: «Становилось понятно, в какую сторону идет, я говорила: «До свидания». Таких предложений было много»
Дьяченко о том, что ее предлагал содержать олигарх: «Становилось понятно, в какую сторону идет, я говорила: «До свидания». Таких предложений было много»

Виталия Дьяченко рассказала, что ей предлагали работать в эскорте.

Экс-71-я ракетка мира дала интервью Александру Головину.

– У тебя никогда не было спонсора. А поступали предложения?

– Да, очень много, но все неудачные. Где-то просили огромный процент, где-то еще что-то. Никогда не было выгодно в мою сторону.

– Просили процент с призовых?

– Да.

– А взамен?

– Какая-то сумма или оплата поездок на турниры. Но я могу и сама ездить. Зачем отдавать проценты, если в детстве мы отказались от Муратоглу, о котором все мечтали? В 17-18 лет все видели, как я играла. Я играла хорошо. Зачем мне их варианты, когда я проделала весь путь с родителями? Конечно, никакие проценты платить не хотела.

Если кто-то хочет нормально помогать, как за границей и в Европе, – окей. Остальное – нет, спасибо.

– От кого были предложения?

– От людей из тенниса, компаний. От кого только ни было.

– От олигархов?

– И такое было.

– Донского спонсировал миллиардер Бокарев.

– У меня от него не было, были от других. Не буду называть имен. Плюс у девочек по-другому работает. Были и не очень хорошие предложения.

– «Давай ко мне в эскорт, а еще будешь играть в теннис»?

– Было такое, да. Переехать туда-то, жить там-то, бросить все в Москве. Становилось понятно, в какую сторону идет, я говорила: «До свидания». Дальше не углублялась. Зачем мне эти детали?

– Такое предлагал лично олигарх?

– Да.

– Он публичный человек, которого все знают?

– Да, и это не один человек. Таких предложений было много. Очень много.

– Но даже на содержании ты могла бы играть в теннис?

– А это неизвестно. Я думаю, что нет. Переехать в условное Монако… Я не уверена, что эти люди дали бы мне возможность играть. И мне было смешно, я думала: «Что за бред?»

Причем эти предложения поступали сами. Не было такого, чтобы я подошла и сказала: «Ой, мне что-то надо». Мне ничего не надо, – поделилась Дьяченко в интервью Спортсу’‘.

«Сказать, что Россия – отстой, как Касаткина? Я бы не смогла». Виталия Дьяченко – про олигархов, подкаты и украинок

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
