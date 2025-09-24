Димитров снялся с «Мастерса» в Шанхае – он не играет с «Уимблдона» из-за травмы грудной мышцы
28-я ракетка мира Григор Димитров снялся с «Мастерса» в Шанхае.
Таким образом, в основную сетку попал №87 Давид Гоффен. Турнир пройдет с 1 по 12 октября.
Напомним, Димитров получил травму грудной мышцы в матче четвертого круга «Уимблдона». После этого он больше не играл на турнирах.
Несчастный Димитров обыгрывал Синнера 2:0 по сетам – и дернул мышцу
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @EntryLists
