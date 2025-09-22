2

Хаддад Майя досрочно завершила сезон

40-я ракетка мира Беатрис Хаддад Майя больше не сыграет в 2025-м.

«Я заканчиваю свой сезон чуть раньше, чем планировала, чтобы дать больше времени на отдых и телу, и голове. Но будьте уверены: я вернусь сильнее. Лучшее впереди», – написала бразильянка в инстаграме.

В этом сезоне Хаддад Майя одержала 16 побед в 42 матчах. Последний матч она провела на турнире в Сеуле, где проиграла во втором круге и не смогла защитить титул.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Хаддад Майи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Роджер Федерер: «Понимаю, почему организаторы делают корты медленнее. Им выгодно чаще видеть в финалах Синнера и Алькараса»
6сегодня, 19:58
Алькарас подтвердил, что хочет сыграть в ноябрьском плей-офф Кубка Дэвиса
сегодня, 19:16
Циципас подтвердил, что не делал операцию на спине
сегодня, 18:51
Джокович сфотографировался на арене, где в 1896 году прошли первые Олимпийские игры
1сегодня, 18:29Фото
Елена Веснина: «Юханссон был достаточно умным игроком. В этом они с Медведевым близки»
3сегодня, 16:41
Бублик о победе над Ибином У: «Было видно, что он устал после вчерашнего матча с Медведевым»
5сегодня, 16:00
Зверев о проблемах со спиной: «После US Open две недели не брал в руки ракетку. Сделал две инъекции»
5сегодня, 15:09
Кудерметова и Мертенс квалифицировались на итоговый турнир WTA в паре
8сегодня, 14:45
Фэнтези по Shanghai Masters на Спортсе’’: наберите свою пятерку игроков и следите за ними весь тур, сражаясь за призы!
сегодня, 14:00Тесты и игры
Пекин (WTA). Мирра Андреева попала в четверть Циньвэнь Чжэн, Рахимова может выйти на Гауфф, Блинкова сыграет с Крейчиковой
21сегодня, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото