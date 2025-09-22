Хаддад Майя досрочно завершила сезон

40-я ракетка мира Беатрис Хаддад Майя больше не сыграет в 2025-м.

«Я заканчиваю свой сезон чуть раньше, чем планировала, чтобы дать больше времени на отдых и телу, и голове. Но будьте уверены: я вернусь сильнее. Лучшее впереди», – написала бразильянка в инстаграме.

В этом сезоне Хаддад Майя одержала 16 побед в 42 матчах. Последний матч она провела на турнире в Сеуле, где проиграла во втором круге и не смогла защитить титул.