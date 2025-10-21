Стэн Вавринка: «Я близок к завершению карьеры, но надеюсь поиграть еще немного в следующем году»

Экс-третья ракетка мира Стэн Вавринка рассказал, что близок к завершению карьеры.

«Решение о завершении карьеры – очень личное дело. У всех нас разные желания, нужно это почувствовать. Посмотрим, будет ли следующий сезон, а пока завершим этот. Я живу настоящим и стараюсь получать от этого максимум.

Я понимаю, что конец близок, и рано или поздно придется завершить карьеру. Я рад быть здесь, в Базеле, и подведу итоги после Афин. Но да, я надеюсь поиграть еще немного в следующем году.

Шансы, конечно, выше на «Челленджерах», чем на турнирах ATP. Я стараюсь поддерживать максимально высокий уровень, чтобы продвигаться как можно дальше на соревнованиях.

Я близок к завершению карьеры. Сейчас я не останавливаюсь, но с каждой неделей конец становится все ближе. Нет никакой гарантии, что я вернусь сюда [в Базель] в следующем году. Если не будет результатов, которые позволят мне подняться, я не буду возвращаться с просьбой о wild card. В любом случае, я точно не уйду внезапно», – сказал 40-летний Вавринка в интервью L’Équipe.

В первом круге турнира в Базеле Вавринка поборется с Миомиром Кецмановичем .