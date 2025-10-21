Рублев проиграл пятый матч подряд
Андрей Рублев вылетел в первом круге турнира в Вене.
Он уступил 35-й ракетке мира Кэмерону Норри со счетом 2:6, 7:6(5), 2:6.
Россиянин потерпел поражение в пятом матче подряд. Ранее Рублев уступил в четвертом круге US Open, а также на старте турниров в Ханчжоу, Пекине и Шанхае.
Норри, в свою очередь, одержал четвертую победу над игроком топ-20 в сезоне. Теперь его баланс против первой двадцатки в 2025 году – 4:8.
Дальше британец сыграет с Алексеем Попыриным или Маттео Берреттини.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
