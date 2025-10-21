Андрей Ольховский: «Рыбакина прибавила, и сейчас она сильнее Андреевой»

Андрей Ольховский оценил шансы Мирры Андреевой на выход на итоговый турнир WTA.

Россиянка не играет на турнире в Токио, но идет восьмой в чемпионской гонке и обходит Елену Рыбакину на 14 очков.

«Я думаю, что Андреевой будет очень трудно попасть на итоговый турнир. Рыбакина значительно прибавила в концовке сезона, и прямо сейчас она сильнее Мирры. Ей надо выиграть всего два матча, где она будет фаворитом. Но в женском теннисе всякое случалось, посмотрим, справится ли Елена психологически», – цитирует Ольховского ТАСС.