Циципас перенес операцию по удалению грыжи

Стефанос Циципас перенес операцию по удалению грыжи поясничного отдела.

По информации греческого издания Tennis24, процедура прошла 18 сентября.

Ожидается, что восстановление займет от двух до шести недель. Циципас рассчитывает вернуться на корт на выставочном турнире «Шлем шести королей», который пройдет 15-18 октября.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis24.gr
