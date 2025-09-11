Циципас о травме спины: «Тревога и стресс сыграли роль в ее возвращении. Перед первым кругом US Open я чувствовал себя замечательно»

Стефанос Циципас рассказал о травме спины.

На US Open грек выбыл во втором круге, проиграв Даниэлю Альтмайеру.

«Во время американской серии, в Торонто, Цинциннати и Уинстон-Сейлеме я испытывал некоторый дискомфорт, но это не причиняло особых проблем. Мне не приходилось прекращать тренировки или сокращать их количество. Там мы нашли баланс с командой, чего мы так долго хотели.

Тревога и стресс сыграли роль в возвращении травмы. Самое странное, что на тренировках перед первым кругом US Open я чувствовал себя замечательно, просто отлично. Я вышел на матч и сразу же начал ощущать то, что уже ощущал когда-то давно.

Это меня расстраивает, потому что я так много работал, потратил бесчисленное количество часов на подготовку. А когда я вышел на корт, то понял, что я даже не в том состоянии, чтобы играть. Ментально выбивает, когда ты играешь, а в голове мысль, что ты в последнее время мало выигрывал – так что это сочетание не помогает».

Грек также прокомментировал возможное участие в Кубке Дэвиса. Команда Греции должна побороться с командой Бразилии в Афинах.

«Я не хочу обещать слишком многого, потому что сейчас стараюсь избавиться от травмы, которую получил в последние недели. Я пока не уверен, но сделаю все возможное».