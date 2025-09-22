Кафельников о том, может ли Медведев вернуться на уровень финалов ТБШ: «Нет»
Евгений Кафельников уверен, что Даниил Медведев не вернется на прежний уровень.
– Может ли Медведев вернуться на уровень, когда играл в финалах «Шлемов»?
– Нет.
– Что может для этого камбэка ему дать новая команда во главе с Томасом Юханссоном?
– Ему ничего не поможет, если он в своей голове не поменяет отношение к работе.
– Вы ранее говорили, что Медведеву нужны радикальные перемены. Кажется, смена тренера – это радикальное решение.
– Эти радикальные перемены не будут работать, если у самого Медведева в голове не будет радикальных перемен. Если он не захочет ничего менять в своем процессе, толку не будет – ему хоть кого подавай.
– Дело не в тренере, а в самом Медведеве?
– Да, – цитирует Кафельникова «Чемпионат».
А Медведев все мучается: не подал на матч, проиграл №196 в мире
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости