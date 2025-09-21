Медведев не подал на матч и проиграл 196-й ракетке мира в Ханчжоу. Он отдал встречу сопернику из-за пределов топ-150 впервые с мая 2023-го

Даниил Медведев проиграл 196-й ракетке мира Ибину У в 1/4 финала в Ханчжоу.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:7(5), 4:6. Во втором сете россиянин подавал на матч при счете 5:4, а на тай-брейке ушел с 0:4 и вел 5:4.

Медведев уступил сопернику не из топ-150 впервые с «Ролан Гаррос»-2023, после чего выиграл у них пять матчей подряд. В целом за всю карьеру до этого он отдал настолько низкорейтинговым соперникам только семь встреч. Китаец прервал семиматчевую серию побед Медведева над игроками из-за пределов топ-100.

Последний раз 18-я ракетка мира проходил дальше четвертьфинала в июне на турнире в Галле.