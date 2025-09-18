Медведев о работе с Юханссоном и Гетцке: «Мне нравится то, что они говорят, и это новый и интересный проект в карьере»

Даниил Медведев рассказал о работе с новыми тренерами.

Напомним, он начал сотрудничество с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке. После US Open россиянин прекратил работу с Жилем Серварой .

«Это было непростое решение, но я рад попробовать с ними посотрудничать в оставшейся части сезона, а потом и в следующем. Посмотрим, как все пойдет. Мне нравится, как они работают. Мне нравится то, что они говорят, и это новый и интересный проект в карьере.

Я не играл в теннис где-то две недели после US Open , потому что знал, что до следующего турнира еще есть время.

На прошлой неделе у меня была очень хорошая неделя тренировок. Мой уровень был очень хорошим – может, это был даже лучший теннис, который я показывал в этом году. Цель в том, чтобы попытаться воспроизвести это на корте, потому что если я смогу это сделать, то смогу и выигрывать турниры или показывать хороший теннис – а это для меня самое главное», – поделился Медведев на пресс-конференции перед началом турнира в Чэнду.