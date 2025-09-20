Чесноков о Медведеве: «В этом году он столько напроигрывал. Нет сейчас того Даниила, который в прошлые годы был в топ-10»
Андрей Чесноков дал оценку состоянию формы Даниила Медведева.
В этом году чемпион US Open-2021 опустился на 18-ю строчку в рейтинге и не смог пройти дальше второго круга ни на одном из турниров «Большого шлема».
«Если брать Медведева, то это худший его сезон за последние пять лет. У всех игроков бывают какие-то спады, но у него он как-то затянулся. Обычно чем больше он играет турниров, тем лучше. Но Даниил в этом году столько напроигрывал. Нет сейчас того Медведева, который в прошлые годы был в топ-10», – цитирует экс-девятую ракетку мира ТАСС.
Провальный сезон Медведева – только главное
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости