Чесноков о Медведеве: «В этом году он столько напроигрывал. Нет сейчас того Даниила, который в прошлые годы был в топ-10»

Андрей Чесноков дал оценку состоянию формы Даниила Медведева.

В этом году чемпион US Open-2021 опустился на 18-ю строчку в рейтинге и не смог пройти дальше второго круга ни на одном из турниров «Большого шлема».

«Если брать Медведева , то это худший его сезон за последние пять лет. У всех игроков бывают какие-то спады, но у него он как-то затянулся. Обычно чем больше он играет турниров, тем лучше. Но Даниил в этом году столько напроигрывал. Нет сейчас того Медведева, который в прошлые годы был в топ-10», – цитирует экс-девятую ракетку мира ТАСС.

Провальный сезон Медведева – только главное

Мои 34 главных впечатления от теннисного лета