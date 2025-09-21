  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Андрей Чесноков: «Может быть, сейчас Медведев попробует другого тренера, сравнит и вернется к Сервара»
3

Андрей Чесноков: «Может быть, сейчас Медведев попробует другого тренера, сравнит и вернется к Сервара»

Андрей Чесноков предположил, что Даниил Медведев может вернуться к Жилю Сервара.

Напомним, россиянин прекратил сотрудничать с ним после US Open. Сервара был его тренером с 2017-го. Сейчас Медведев работает с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке.

«У него был гениальный тренер Жиль Сервара, который привел Даниила на вершину пьедестала. Я знаю Жиля, он умел работать с Даниилом. Может быть, сейчас Даниил попробует другого тренера, сравнит и вернется к Сервара. Не думаю, что они разошлись врагами.

Я не знаю, с кем работал Юханссон, но чтобы работать с Даниилом, нужно знать его характер и манеры. Не думаю, что для Юханссона это будет просто. Он был гениальным игроком, у которого есть большой фундамент знаний. Надеюсь, что он что-то позитивное донесет до Даниила», – заявил Чесноков в интервью ТАСС.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ТАСС
logoДаниил Медведев
logoATP
Жиль Сервара
logoАндрей Чесноков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чесноков о Медведеве: «В этом году он столько напроигрывал. Нет сейчас того Даниила, который в прошлые годы был в топ-10»
6вчера, 14:47
Медведев выиграл первый матч с конца июля
5вчера, 06:12
Медведев о работе с Юханссоном и Гетцке: «Мне нравится то, что они говорят, и это новый и интересный проект в карьере»
1818 сентября, 13:22
Медведев о том, почему взял в команду Юханссона и Гетцке: «Они представили видение тенниса, которое мне понравилось»
1017 сентября, 07:53
Главные новости
Чэнду (ATP). Шевченко встретится с Даниэлем, Музетти, Накашима, Табило вышли в полуфинал
10 минут назадLive
Кубок Билли Джин Кинг. Финал. Италия борется с США: Паолини играет с Пегулой, Коччаретто победила Наварро
15 минут назадLive
Швентек после титула в Сеуле: «Папа не смог выиграть здесь Олимпиаду, но хотя бы я выиграла этот турнир»
31 минуту назад
Швентек взяла третий титул в сезоне
4сегодня, 10:58
Сеул (WTA). Финал. Александрова проиграла Швентек
89сегодня, 10:54
Ханчжоу (ATP). Медведев играет с Ибином У, Сврчина поборется с Бубликом, Руайе, Муте вышли в полуфинал
16сегодня, 10:24Live
Синякова и Крейчикова взяли первый совместный титул с июля 2024-го
2сегодня, 08:07
Оже-Альяссим женился
4сегодня, 07:35Видео
Кубок Лэйвера. Алькарас уступил Фрицу, Зверев – де Минауру, Руне – Серундоло, сборная Мира повела 9:3
54сегодня, 06:23
PTPA включит турниры «Большого шлема» в число ответчиков в иске против ATP и WTA
вчера, 20:23
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото