Андрей Чесноков: «Может быть, сейчас Медведев попробует другого тренера, сравнит и вернется к Сервара»

Андрей Чесноков предположил, что Даниил Медведев может вернуться к Жилю Сервара.

Напомним, россиянин прекратил сотрудничать с ним после US Open. Сервара был его тренером с 2017-го. Сейчас Медведев работает с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке.

«У него был гениальный тренер Жиль Сервара, который привел Даниила на вершину пьедестала. Я знаю Жиля, он умел работать с Даниилом. Может быть, сейчас Даниил попробует другого тренера, сравнит и вернется к Сервара. Не думаю, что они разошлись врагами.

Я не знаю, с кем работал Юханссон, но чтобы работать с Даниилом, нужно знать его характер и манеры. Не думаю, что для Юханссона это будет просто. Он был гениальным игроком, у которого есть большой фундамент знаний. Надеюсь, что он что-то позитивное донесет до Даниила», – заявил Чесноков в интервью ТАСС.