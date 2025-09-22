Рейтинг WTA. Швентек оторвалась от Гауфф, Хаддад Майя опустилась на 15 строчек
Чемпионка Сеула Ига Швентек закрепилась на второй строчке рейтинга WTA.
Прошлогодняя победительница Беатрис Хаддад Майя опустилась на 15 строчек.
Положение на 22 сентября 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|11225
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|8433
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|7874
|4 (4)
|Аманда Анисимова (США)
|5099
|5 (5)
|Мирра Андреева (Россия)
|4793
|6 (6)
|Мэдисон Киз (США)
|4579
|7 (7)
|Джессика Пегула (США)
|4383
|8 (8)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4006
|9 (9)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4003
|10 (10)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|3833
|11 (11)
|Екатерина Александрова (Россия)
|3253
|19 (19)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2111
|20 (16)
|Дарья Касаткина (Австралия)
|2106
|21 (21)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2049
|29 (31)
|Анна Калинская (Россия)
|1582
|30 (27)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1563
|34 (39)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|1452
|36 (46)
|Майя Джойнт (Австралия)
|1429
|40 (25)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|1335
|49 (52)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1185
|59 (58)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1076
|62 (77)
|Катерина Синякова (Чехия)
|1066
|71 (71)
|Анна Блинкова (Россия)
|938
|76 (65)
|Полина Кудерметова (Россия)
|899
|87 (79)
|Анастасия Захарова (Россия)
|840
|89 (90)
|Камилла Рахимова (Россия)
|823
|95 (105)
|Элла Зайдель (Германия)
|782
|115 (97)
|Виктория Томова (Болгария)
|675
|190 (267)
|Полина Яценко (Россия)
|380
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости