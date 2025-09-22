0

Рейтинг WTA. Швентек оторвалась от Гауфф, Хаддад Майя опустилась на 15 строчек

Чемпионка Сеула Ига Швентек закрепилась на второй строчке рейтинга WTA.

Прошлогодняя победительница Беатрис Хаддад Майя опустилась на 15 строчек.

PIF WTA Rankings

Положение на 22 сентября 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 11225
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8433
3 (3) Коко Гауфф (США) 7874
4 (4) Аманда Анисимова (США) 5099
5 (5) Мирра Андреева (Россия) 4793
6 (6) Мэдисон Киз (США) 4579
7 (7) Джессика Пегула (США) 4383
8 (8) Жасмин Паолини (Италия) 4006
9 (9) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4003
10 (10) Елена Рыбакина (Казахстан) 3833
11 (11) Екатерина Александрова (Россия) 3253
19 (19) Диана Шнайдер (Россия) 2111
20 (16) Дарья Касаткина (Австралия) 2106
21 (21) Людмила Самсонова (Россия) 2049
29 (31) Анна Калинская (Россия) 1582
30 (27) Вероника Кудерметова (Россия) 1563
34 (39) Барбора Крейчикова (Чехия) 1452
36 (46) Майя Джойнт (Австралия) 1429
40 (25) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 1335
49 (52) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1185
59 (58) Анастасия Потапова (Россия) 1076
62 (77) Катерина Синякова (Чехия) 1066
71 (71) Анна Блинкова (Россия) 938
76 (65) Полина Кудерметова (Россия) 899
87 (79) Анастасия Захарова (Россия) 840
89 (90) Камилла Рахимова (Россия) 823
95 (105) Элла Зайдель (Германия) 782
115 (97) Виктория Томова (Болгария) 675
190 (267) Полина Яценко (Россия) 380
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
