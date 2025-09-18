Шелтон снялся с турнира в Токио, Циципас – с турнира в Пекине

Шестая ракетка мира Бен Шелтон не сыграет на ATP 500 в Токио из-за травмы плеча.

С турнира, который стартует 24 сентября, также снялся Бенжамен Бонзи. В основной сетке их заменят Фабиан Марожан и Маркос Гирон.

Напомним, Шелтон травмировал плечо в третьем круге US Open в матче с Адрианом Маннарино и снялся при счете 2:2 по сетам.

Также 27-я ракетка мира Стефанос Циципас и 48-я ракетка мира Роберто Баутиста Агут снялись с турнира ATP 500 в Пекине. Вместо них там сыграют Лернер Тьен и Бенжамен Бонзи. Турнир также пройдет на следующей неделе, с 25 сентября по 1 октября.

Ранее стало известно, что Циципас заменит Джека Дрэйпера на «Шлеме шести королей» в Эр-Рияде. Выставочный турнир состоится 15-18 октября.