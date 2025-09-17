Алькарас посетил Алькатрас

Первая ракетка мира Карлос Алькарас побывал на острове Алькатрас.

Алькатрас – тюрьма строгого режима, расположенная на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. Она действовала с 1934 по 1963 год и известна тем, что туда направляли самых опасных преступников. Единственный побег из нее был совершен в 1963-м году тремя заключенными (их следы так и не нашли) и стал одним из самых знаменитых в истории.