Медведев о том, почему взял в команду Юханссона и Гетцке: «Они представили видение тенниса, которое мне понравилось»

Даниил Медведев прокомментировал выбор новых тренеров.

Напомним, в августе чемпион US Open-2021 расстался с тренером Жилем Серварой , а в сентябре начал сотрудничество с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке.

«Всем привет! Почему выбор пал именно на Томаса и Рохана? Впервые во взрослой карьере я оказался без тренеров. Поэтому общался со многими людьми, спрашивал, как они видят мой теннис, как они видят прогресс. Кто-то, кому я звонил, оказался недоступен, а чье-то видение мне не понравилось.

Томас и Рохан представили свое видение моего тенниса, прогресса на корте, которое мне понравилось. Поэтому я решил попробовать с ними поработать. Понятное дело, это в любом случае это пробный период до конца сезона. Посмотрим, что из этого выйдет.

Переговоры прошли отлично. Это интересно, потому что никогда до этого у меня не было такой возможности. Они сразу были готовы работать вместе, поэтому решили попробовать, и пока все работает отлично. Мы провели полторы недели тренировок в Монако, все было классно, чувствую себя отлично.

Надеюсь, что смогу показать такой теннис, который показывал на тренировках. Если я смогу это сделать, то результаты будут лучше», – сказал Медведев в интервью «Больше!»

На этой неделе россиянин впервые сыграет под руководством новой команды на турнире в Ханчжоу.

