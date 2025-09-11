  • Спортс
  • Таунсед о Серене: «Ближе всего мы общались, когда я была беременна – я пришла к ней домой, и она составила целый список вещей на Амазоне, которые мне нужны были для ребенка»
Таунсед о Серене: «Ближе всего мы общались, когда я была беременна – я пришла к ней домой, и она составила целый список вещей на Амазоне, которые мне нужны были для ребенка»

Тэйлор Таунсенд рассказала об общении с Сереной Уильямс.

«Ближе всего мы общались с Сереной, когда я была беременна. Я пришла к ней домой, и она составила целый список вещей на Амазоне, которые мне нужны были для ребенка (американка родила сына в марте 2023-го – Спортс’‘). В то время мы разговаривали больше всего.

Честно говоря, это ощущалось нереально. Это было очень здорово. Я годами равнялась на Винус и Серену, но наши отношения в туре никогда не были похоже на дружбу. Это было так, что: «Ты просто еще один соперник. Если мне нужно тебя обыграть, я тебя обыграю». Есть некая аура, что когда мы на корте, мы не друзья и не приятели, никакого притворства», – рассказала Таунсенд в The Pivot Podcast.

Опубликовано: Алёна Майорова
