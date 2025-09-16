Психолог Медведева о его поведении на US Open: «То, что делает Даниил, мягко говоря, не слишком политкорректно. Но он не один такой»

Психолог Франциска Дозе прокомментировала поведение Даниила Медведева на US Open.

Он уступил Бенжамену Бонзи 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6. В третьем сете у Бонзи был матчбол на подаче, но он его упустил из-за инцидента с фотографом и провокации Медведева .

– После поражения Медведева в первом круге US Open вы дали комментарий Eurosport France о его поведении в матче с Бонзи. Тогда стало известно, что вы снова начали с ним работать. Как это произошло?

– Сложно ответить на этот вопрос, не затрагивая личные детали Даниила. Могу лишь сказать, что мы возобновили сотрудничество в июне перед турниром в Галле.

– Давайте поговорим о моментах, которые вызвали столько реакций. Медведев завел публику, спровоцировал остановку игры на шесть минут на матчболе Бонзи, а в конце разбил ракетку. Эти сцены многих шокировали. Как вы это воспринимаете?

– Я могу сказать, что одновременно удивлена и нет. Потому что Даниил не первый и не единственный, кто позволяет себе подобные вещи. Теннис – это спорт, который вызывает сильные эмоции. Да, у Даниила бывают перепады настроения, иногда резкие и неприятные, и они могут раздражать публику. Вспомним Джона Макинроя – в свое время он вызывал схожие чувства. Но важно разделять конкретные эпизоды: остановка матча, разбитая ракетка, реплика арбитру. Это разные вещи. У меня сложилось впечатление, что все было смешано в одну кучу и подано как единое проявление.

– Вы упомянули Макинроя, который тоже позволял себе подобное поведение, но тогда не было социальных сетей.

– Именно это я и хотела сказать. В 1980-х не существовало соцсетей, и мы не жили в обществе, где все выставляется напоказ и доводится до крайностей, как сегодня. Сейчас публика одновременно возмущается и наслаждается происходящим. Это ее заводит, развлекает, но в то же время вызывает скандал. Все это создает поток комментариев. Поэтому, если отвечать на вопрос «удивляет ли меня реакция?», то да – в том смысле, что зрители прекрасно знают: подобные эпизоды случаются и с другими игроками, и в других ситуациях. Но и нет – потому что публика, похоже, не понимает или забывает, под каким давлением оказываются профессиональные спортсмены, сколько напряжения они испытывают. В долгом матче естественно, что эмоции прорываются – иногда в преувеличенной форме.

– То есть это «нормально» и должно восприниматься спокойно?

– Слово «нормально» меня всегда смущает. Оно сглаживает картину и лишает происходящее глубины. То, что делает Даниил, мягко говоря, не слишком политкорректно. И да, это не всегда можно принять – особенно учитывая, что многие теннисисты в аналогичных обстоятельствах умеют сдержаться. Но то же самое можно сказать и о публике: мы видим, как преувеличенные реакции рождаются и на корте, и на трибунах, подогревая друг друга. При этом в действиях игроков нет злого умысла. Для таких живых, импульсивных спортсменов, как Даниил, это всегда баланс между сознательным и бессознательным, между контролем и потерей контроля.

Ситуация с фотографом на корте была случайной, и именно она вызвала цепочку восприятий и эмоций, которая быстро переросла в чрезмерную реакцию. В таких эпизодах игрок может воспользоваться «системными сбоями»: недосмотром судьи, эмоциональностью публики и т. д. Но это не холодный расчет – это инстинкт, срабатывающий в моменте.

И скажите мне: кто из зрителей или комментаторов никогда не срывался, не кричал, не выходил из себя? Разница лишь в том, что их не снимают камеры при тысячах свидетелей и они не попадают в соцсети за секунду. Поэтому граница «приемлемого» всегда зыбкая. Но оценивать поступок в отрыве от контекста, от взаимодействия с другими людьми и событиями – значит слишком упрощать.

