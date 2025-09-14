  • Спортс
  Полина Кудерметова о матчах с Вероникой: «Надо бы сказать, чтобы сестра с сестрой никогда не встречались друг с другом, чтобы вообще нельзя было»
0

Полина Кудерметова о матчах с Вероникой: «Надо бы сказать, чтобы сестра с сестрой никогда не встречались друг с другом, чтобы вообще нельзя было»

Полина Кудерметова рассказало, каково играть матчи против сестры Вероники.

В этом сезоне сестры Кудерметовы дважды встречались друг с другом – в первом круге в Мадриде и в Хертогенбоше. Оба матча выиграла Вероника.

– Это вообще какой-то другой теннис, если честно (смеется). Вообще надо бы сказать в теннисе, чтобы сестра с сестрой никогда не встречались друг с другом, чтоб не было такого. Что вообще нельзя, вообще противопоказано.

Блин, честно, мне очень тяжело давалось играть со своей родной сестрой. Потому что она начинала в теннис играть, и я вот такая говорю: «Вот как у Вероники, я тоже так же хочу. Теннис, теннис, теннис, теннис». Хотя я очень красиво рисовала и пела, меня постоянно хотели отправлять на какие-то конкурсы, чтобы я пела. А я всегда говорила: «Нет, мне на теннис, пожалуйста, мне на теннис» (улыбается).

Получается, когда выходишь на корт, ты вообще как будто бы ничего не можешь сделать. Лично у меня было так, что я будто вся скованная, как будто вот ни одного лишнего движения не могу сделать. Потому что это настолько как-то волнительно, переживательно там, а вот не дай бог ты ей там мячик забьешь – все (смеется). Это вообще для меня было очень тяжело.

– А что делали родители в этот момент? Я знаю, что ваши родители очень сильно вовлечены в ваше становление. Папа принимал огромное участие, и мама, как бы она в тени не находилась, я помню ее внутренние переживания. Как они реагировали на ваши матчи в этом году?

– Они вообще не смотрели. Они говорят: «Они что, с ума сошли? Кто сетку делал? Вообще что ли неадекватные, как в первом круге?» (смеется), – поделилась Кудерметова в интервью «Больше!».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
logoWTA
logoВероника Кудерметова
logoПолина Кудерметова
