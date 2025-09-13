Тренер Швентек об участии на турнире в Сеуле: «Мы договорились, что поедем только в том случае, если Ига будет полностью здорова»

Вим Фиссетт объяснил решение участвовать на турнире в Сеуле.

Напомним, после US Open Ига Швентек рассказала, что играла на турнире c травмой стопы.

– Впереди турниры в Азии. В Сеуле соревнования начинаются в понедельник. Рассматривали ли вы возможность пропустить турнир в Корее из-за проблемы Иги со стопой?

– Да, конечно. Мы договорились, что поедем в Сеул только в том случае, если Ига будет полностью здорова. После возвращения из Нью-Йорка она обратилась к врачу, а в субботу я получил от нее сообщение: «Со вторника или среды я смогу снова играть в теннис, мы можем принять участие в турнире». Мы не хотели рисковать ее здоровьем и знали, что она должна полностью восстановить физическую форму.

WTA 500 в Сеуле стартует 15 сентября.

