Швентек рассказала, что играла на US Open c травмой стопы

Ига Швентек написала пост по итогам выступления на US Open.

Она дошла до четвертьфинала, где уступила Аманде Анисимовой 4:6, 3:6.

«Спасибо, Нью-Йорк🗽 и поздравляю Аманду – ты сыграла потрясающе. Удачи в оставшейся части турнира👏🏼.

Для меня эта американская серия стала очень ценной: много уроков, классные воспоминания и дополнительная мотивация двигаться дальше. US Open оказался непростым испытанием – пришлось играть без нормальной подготовки между матчами, справляться с проблемой со стопой, преодолевать дискомфорт. Но вместе с командой (огромное спасибо ребятам🙏, а также физиотерапевтам WTA и врачам турнира) мы дошли до четвертьфинала. В этих обстоятельствах я довольна тем, что показала, и особенно тем опытом, который получила. Вернусь сюда в следующем году еще более заряженной 💪🏼.

А сейчас – время немного отдохнуть, восстановиться и готовиться к азиатской серии. До скорой встречи!» – написала Швентек .

