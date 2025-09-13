0

Плишкова заявилась на тысячник в Ухане по защищенному рейтингу

Опубликована заявка турнира WTA 1000 в Ухане, который пройдет с 6 по 12 октября.

В Китае сыграют все теннисистки из топ-41.

Каролина Плишкова и Сорана Кырстя заявились по защищенному рейтингу. Вчера экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в тур. 

На турнир также заявлена Маркета Вондроушова, которая восстанавливается после травмы, полученной перед четвертьфиналом US Open.

Полный список участниц здесь.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoМаркета Вондроушова
logoWTA
logoСорана Кырстя
logoКаролина Плишкова
logoWuhan Open
