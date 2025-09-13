Плишкова заявилась на тысячник в Ухане по защищенному рейтингу
Опубликована заявка турнира WTA 1000 в Ухане, который пройдет с 6 по 12 октября.
В Китае сыграют все теннисистки из топ-41.
Каролина Плишкова и Сорана Кырстя заявились по защищенному рейтингу. Вчера экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в тур.
На турнир также заявлена Маркета Вондроушова, которая восстанавливается после травмы, полученной перед четвертьфиналом US Open.
Полный список участниц здесь.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
