Плишкова заявилась на тысячник в Ухане по защищенному рейтингу

Опубликована заявка турнира WTA 1000 в Ухане, который пройдет с 6 по 12 октября.

В Китае сыграют все теннисистки из топ-41.

Каролина Плишкова и Сорана Кырстя заявились по защищенному рейтингу. Вчера экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в тур.

На турнир также заявлена Маркета Вондроушова , которая восстанавливается после травмы, полученной перед четвертьфиналом US Open.

