1

Плишкова вернется в тур на следующей неделе

Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова объявила о возвращении в тур.

На следующей неделе она выступит на турнире WTA 125 в Калдаш-да-Раинье. 33-летняя чешка не играет больше года из-за травмы ноги.

«В конце недели еду в Португалию. Надеюсь, до этого ничего не случится. Звучит немного параноидально, но все же. На этой неделе я планировала сыграть [на 75-тысячнике в Ле-Небуре], но спина не позволила. Если на следующей неделе физически и психологически справлюсь с первым матчем, тогда поеду в Азию. Очень хочу там сыграть.

Проблемы со спиной никуда не делись, но я уже к ним привыкла. Поэтому в любом случае поеду – хотя бы для того, чтобы проверить свое состояние. Посмотрим, как все сложится», – сказала Плишкова.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ubitennis.com
