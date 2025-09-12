  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  Чесноков о поражении Кудерметовой: «В Мексике легко выступать только мексиканцам. Ей не нужно было там играть после US Open»
Чесноков о поражении Кудерметовой: «В Мексике легко выступать только мексиканцам. Ей не нужно было там играть после US Open»

Андрей Чесноков прокомментировал поражение Вероники Кудерметовой в Гвадалахаре.

Во втором круге она проиграла 123-й ракетке мира Виктории Хименес Казинцевой 4:6, 2:6.

«Я играл в Мексике и хочу сказать, что легко выступать там только мексиканцам. В условиях высокогорья (Гвадалахара расположена на высоте 1566 метров над уровнем моря – Спортс’’) очень тяжело просто дышать. Даже если кто-то стоит в рейтинге намного выше, никакого преимущества в Мексике это не дает, тем более что соперница Вероники несколько матчей уже там сыграла, пройдя квалификацию. Мне кажется, что после Открытого чемпионата США ехать в Мексику было не нужно.

Что касается момента рукопожатия, то я не знаю, почему его не произошло, это надо спрашивать у них. Хотелось бы, чтобы соперники всегда уважительно относились друг к другу», – цитирует Чеснокова ТАСС.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
