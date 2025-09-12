Энди Роддик: «У Синнера просто адский год, но он ведет себя достойно. Теперь я уважаю его и Алькараса еще больше»

Энди Роддик рассказал, чем его восхищает Янник Синнер.

«У Янника просто адский год. Произошло так много всего, и каждый может по-своему оценивать эти события. Но сомнений нет в одном – в том классе, который он демонстрирует, даже когда проигрывает.

Финал «Ролан Гаррос » был настоящим эмоциональным хаосом, но он держался потрясающе. А после US Open он сам признал, что играл далеко не на своем уровне, и снова вел себя абсолютно достойно.

Теперь я уважаю его и Карлоса еще больше», – сказал Роддик в своем подкасте Served with Andy Roddick.

