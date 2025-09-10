Тони Надаль об игре Алькараса в финале US Open: «Он был близок к совершенству»

Тони Надаль оценил игру Карлоса Алькараса в финале US Open.

«Возможно, в финале US Open мы не увидели лучшую версию Янника Синнера . Но даже если бы он сыграл на своем максимуме, чего, по моему мнению, не произошло, вряд ли смог бы справиться с Карлосом. Первый сет Алькараса – один из лучших, если не лучший, что мне доводилось от него видеть.

Он был близок к совершенству, играл на очень высокой скорости, допускал минимум ошибок и менял ритм, когда этого требовала ситуация. На сегодняшний день он единственный игрок, который умеет все – и делает это действительно хорошо».

