Джокович о планах на конец сезона: «Собираюсь заняться физическими проблемами и сыграть на нескольких турнирах»

Новак Джокович рассказал о планах на последнюю часть сезона.

Серб снялся с матча за третье место на «Шлеме шести королей», проиграв первый сет Тэйлору Фрицу со счетом 6:7(4). Матч длился 1 час и 15 минут.

– Видимо, продолжать было невозможно. Вы играли 75 минут. Как себя чувствуете?

– Не очень хорошо (улыбается). Простите, что вы не увидели второй сет, но у нас были невероятные геймы в конце. Поздравляю Тэйлора. Это был один из самых долгих сетов в моей жизни. Тем не менее, турнир был прекрасным. Спасибо, вы были очень добры к игрокам. Надеюсь, если буду продолжать, я вернусь, если вы этого захотите.

– Какие у вас планы на конец сезона?

– Я собираюсь отдохнуть, заняться физическими проблемами, которые у меня возникли, и, надеюсь, сыграть на нескольких последних турнирах сезона, – сказал Джокович в интервью на корте.

На данный момент Джокович заявлен на «Мастерс» в Париже и ATP 250 в Афинах. Кроме того, сегодня он квалифицировался на итоговый турнир.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
