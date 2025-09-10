4

Беккер о Синнере: «Янник зашел в тупик. Он слишком предсказуем»

Борис Беккер раскритиковал игру Янника Синнера.

В финале US Open итальянец уступил Карлосу Алькарасу – 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.

«Я всегда стараюсь говорить честно. Я немного разочарован, потому что ожидал большего. Конечно же, я не про Алькараса. Он сильно прибавил, играет намного лучше, чем год назад. У Карлоса стало больше вариативности, он меняет ритм, выходит к сетке, использует слайс с бэкхенда, форхенд, после которого мяч словно растворяется в воздухе. А вот Синнер, как мне кажется, впервые зашел в тупик.

Янник сейчас слишком предсказуем – заранее понятно, что он сделает. И дело даже не в том, что я это вижу. Гораздо хуже, что это видит Алькарас».

Алькарас лучше Синнера и в гольфе

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Бориса Беккера
logoКарлос Алькарас
logoБорис Беккер
logoATP
logoUS Open
logoЯнник Синнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Сан-Паулу (WTA). 2-й круг. Эала встретится с Риерой, Сьерра – с Силвой, Джонс – с Осигве
сегодня, 13:31
Таунсенд об извинениях Остапенко после конфликта на US Open: «Возможно, это было не совсем искренне, но я могу такое понять»
1сегодня, 12:57
Хьюитт дисквалифицирован на две недели за то, что толкнул сотрудника антидопинговой службы
2сегодня, 11:49
Шарапова сфотографировалась с Бекхэмом на мероприятии спонсора
10сегодня, 10:58Фото
Буассон пригласила в команду бывшего тренера Шнайдер и Касаткиной
3сегодня, 09:55
Алькарас, Тиафу, Анисимова и Радукану сыграют на выставочном турнире в Ньюарке
1сегодня, 09:03
Карлос Алькарас: «На тренировках я сосредоточен только на том, как улучшить игру и обыграть Синнера»
1сегодня, 08:14
Радукану, Осака, Чжэн и Киз не сыграют на Кубке Билли Джин Кинг
сегодня, 07:14
Полина Кудерметова проиграла 13 из 15 последних матчей
13сегодня, 06:36
Алькарас перекрасился в блондина
38сегодня, 06:12Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото