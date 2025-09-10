Беккер о Синнере: «Янник зашел в тупик. Он слишком предсказуем»
Борис Беккер раскритиковал игру Янника Синнера.
В финале US Open итальянец уступил Карлосу Алькарасу – 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.
«Я всегда стараюсь говорить честно. Я немного разочарован, потому что ожидал большего. Конечно же, я не про Алькараса. Он сильно прибавил, играет намного лучше, чем год назад. У Карлоса стало больше вариативности, он меняет ритм, выходит к сетке, использует слайс с бэкхенда, форхенд, после которого мяч словно растворяется в воздухе. А вот Синнер, как мне кажется, впервые зашел в тупик.
Янник сейчас слишком предсказуем – заранее понятно, что он сделает. И дело даже не в том, что я это вижу. Гораздо хуже, что это видит Алькарас».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Бориса Беккера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости