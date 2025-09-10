Полина Кудерметова проиграла 13 из 15 последних матчей

65-я ракетка мира Полина Кудерметова проиграла в первом круге в Гвадалахаре.

Она уступила 155-й ракетке мира Марине Стакушич – 6:3, 5:7, 4:6.

Во втором сете россиянка вела 4:0 с двойным брейком, а потом 5:1, но не удержала преимущество и проиграла партию.

Для Кудерметовой это 13-е поражение в 15 последних матчах. На этом отрезке она одержала победу только над Катриной Скотт в Кливленде и прошла во второй круг US Open на отказе Нурии Парризас Диас .

