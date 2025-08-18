Полина Кудерметова прервала серию из десяти поражений
Полина Кудерметова вышла во второй круг в Кливленде.
Она обыграла 567-ю ракетку мира Катрину Скотт со счетом 6:4, 6:4.
Это первая победа Кудерметовой за последние 11 матчей.
Серия началась на апрельском грунтовом турнире в Чарлстоне. Тогда она проиграла во втором круге Диане Шнайдер (3:6, 2:6).
В следующем раунде россиянка сыграет с Евой Лис.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
