

Полина Кудерметова прервала серию из десяти поражений

Полина Кудерметова вышла во второй круг в Кливленде.

Она обыграла 567-ю ракетку мира Катрину Скотт со счетом 6:4, 6:4.

Это первая победа Кудерметовой за последние 11 матчей.

Серия началась на апрельском грунтовом турнире в Чарлстоне. Тогда она проиграла во втором круге Диане Шнайдер (3:6, 2:6).

В следующем раунде россиянка сыграет с Евой Лис.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
