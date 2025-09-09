Матчи Кубка Дэвиса между Канадой и Израилем в Галифаксе пройдут без зрителей по соображениям безопасности
Встречи Кубка Дэвиса в Канаде между Израилем и Канадой сыграют без зрителей.
Об этом сообщила Tennis Canada, сославшись на необходимость обеспечить безопасность.
Матчи должны пройти 12 и 13 сентября в Галифаксе. Команды будут играть за возможность сыграть в квалификации Мировой группы в следующем сезоне.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт Tennis Canada
