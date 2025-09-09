  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «Продолжение следует... 👀». Алькарас выложил фото, на котором обесцвечивает волосы
Фото
3

«Продолжение следует... 👀». Алькарас выложил фото, на котором обесцвечивает волосы

Карлос Алькарас намекнул, что меняет цвет волос после титула US Open.

Напомним, перед стартом турнира испанцу пришлось постричься налысо из-за ошибки брата. Перед финалом Алькарас пообещал, поменяет стрижку, если победит – по его словам, она должна стать «еще лучше».

Сегодня испанец выложил серию фотографий: среди них фото, где его стрижет брат, варианты стрижек, сгенерированные искусственным интеллектом и фото, на котором его волосы завернуты в фольгу. Серию он подписал «Счастливые руки 🏆💈», а фото с обесцвечиванием репостнул в историю со словами: «Продолжение следует... 👀».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @carlitosalcarazz
logoATP
logoUS Open
фото
